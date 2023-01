A Marco Zuppetta del Gold Tower il premio TuttoHotel Awards 2023

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - È stato assegnato a Marco Zuppetta (nella foto), del Gold Tower Lifestyle Hotel, il premio “TuttoHotel Awards 2023” come miglior direttore d'Albergo Emergente. Un riconoscimento di grande prestigio consegnato alla Mostra d'Oltremare durante la cerimonia inaugurale della terza edizione di TuttoHotel, il Salone dell’ospitalità alberghiera organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&DGroup. “Un riconoscimento -ha detto l'apprezzato direttore di lungo corso nel settore alberghiero di prestigio - che condivido con tutti i dipendenti del Gold Tower Lifestyle Hotel che mi pregio di dirigere. Una struttura, dove i valori del rispetto, l'unità di intenti e il gioco di squadra sono all’ordine del giorno per arrivare insieme agli obiettivi prefissati. Questo premio mi emoziona e mi sprona al tempo stesso a guardare al futuro sempre con la stessa voglia di crescere e raggiungere con umiltà obiettivi avvincenti. Il Gold Tower non è solo un hotel ma un punto di riferimento per l'intera città. A partire dalle esperienze multisensoriali fino a giungere alle prelibatezze della terrazza Ramè con una cucina ricercata ed alla Spa da circa 1000 metri quadri”. - (PRIMAPRESS)