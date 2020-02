Reggio Calabria: operazione antidoping dei carabinieri in palestre. Arrestate 9 persone e 20 sono indagati

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Operazione antidoping dei Carabinieri di Reggio Calabria: fatta luce su una morte sospetta e smantellato un ingente traffico di anabolizzanti in palestre e in competizioni sportive: 9 le misure cautelari personali,20 gli indagati.Migliaia i medicinali sequestrati. I coinvolti sono ritenuti responsabili di commercio di sostanze anabolizzanti e di farmaci stupefacenti, somministrazione di farmaci dopanti per alterare prestazioni agonistiche e farmaci pericolosi per la salute pubblica,ricettazione,esercizio abusivo di professione. - (PRIMAPRESS)