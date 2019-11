Reggio Calabria: il 26 gennaio 2020 si voterà per le regionali in Calabria

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Le elezioni regionali in Calabria si svolgeranno il 26 gennaio 2020. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio,all'apertura della seduta del Consiglio. Il voto sarà dunque in concomitanza con le Regionali dell'Emilia Romagna. Ci sono poi le questioni inerente alla scelta dei vari candidati. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Mario Oliverio hanno infatti reso più difficile le scelte dei candidati alla Regione, ma il governatore sembra intenzionato a presentarsi di nuovo nonostante il parere contrario dei vertici del PD.

Se i dem, nonostante le secche dichiarazioni di Di Maio dovessero di nuovo fare squadra con il M5S, il candidato dovrebbe essere scelto di comune accordo e quindi non sarebbe certo Oliverio. Il Pd, peraltro, avrebbe già scelto di puntare sull’imprenditore Maurizio Talarico.

Tutto da decidere anche nel centrodestra, con il veto della Lega che sembrerebbe sbarrare la strada al forzista Mario Occhiuto tanto che gli azzurri starebbero già cercando un candidato alternativo da presentare in queste elezioni regionali in Calabria. - (PRIMAPRESS)