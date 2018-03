Terremoto: scossa 3.9 all'Aquila

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Molta paura per il ritorno di un incubo, ma per fortuna nessun danno nè a persone nè a cose per il sisma di magnitudo 3.9 che si è verificato nella notte a poca distanza, solo sette chilometri dall'Aquila. La scossa secondo le rilevazioni dell'Ingv è stata registrata alle 3:18 con epicentro 7 km ad est dell'Aquila e ipocentro a 20 km di profondità Tanto spavento per la gente che l'ha distintamente avvertita, ma nulla di più. Una replica èiù debole, di magnitudo 2 è seguita 12 minuti dopo la prima scossa. L'aquila e provincia nel 2009 furono devastati da una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 che causò quasi 400 morti. - (PRIMAPRESS)