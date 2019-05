Teramo: al liceo artistico di Castelli la seconda edizione di Crearte promossa da Bosch Italia

(PRIMAPRESS) - TERAMO – Si terrà il prossimo 31 maggio, al liceo artistico “F.A. Grue” di Castelli (TE), alle falde del Gran Sasso, la seconda edizione di CREArte con Bosch. L’evento rientra nelle iniziative di Allenarsi per il Futuro, il progetto di orientamento e alternanza scuola-lavoro promosso dalla divisione Italiana della multinazionale tedesca di componenti per auto, per contrastare la disoccupazione giovanile.

Quest’anno Bosch offrirà agli studenti 5 tirocini formativi. Inoltre, come nella passata edizione, i ragazzi avranno l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso la realizzazione di sculture in ceramica. Castelli, piccolo borgo ai piedi del Gran Sasso, è infatti rinomata per la sua tradizione di artigianato. Per realizzare le loro opere, gli studenti utilizzeranno gli elettroutensili donati dalla divisione Power Tools di Bosch: 3 kit di smerigliatrici a batteria con innovativo sistema di sostituzione degli accessori brevettato X-LOCK. Si tratta del più semplice sistema di attacco per smerigliatrici angolari, per sostituire l’accessorio in modo facile, veloce (in soli 5 secondi) e affidabile. X-LOCK non richiede attrezzi e non occorre esercitare forza.

Nel corso dell’evento, gli studenti che hanno partecipato alla prima edizione di CREArte con Bosch mostreranno come e per quali scopi sono stati utilizzati gli elettroutensili donati lo scorso anno da Bosch e racconteranno il percorso di alternanza scuola-lavoro svolto presso la sede milanese dell’azienda. Alla giornata parteciperà anche la campionessa di ginnastica ritmica Fabrizia D’Ottavio, di origini abruzzesi. L’atleta, testimonial del progetto Allenarsi per il Futuro, spiegherà agli studenti, attraverso la metafora dello sport e la propria esperienza personale, come avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro. - (PRIMAPRESS)