L’Aquila: giovane volontaria della CRI muore per il ribaltamento di un 4x4 in una zona impervia di Cinno

(PRIMAPRESS) - L’AQUILA - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono intervenuti la scorsa notte in località Cinno, in una zona impervia compresa tra Cascina e Antrodoco, per soccorrere una ragazza di 23 anni residente a L’Aquila, rimasta schiacciata da un fuoristrada a seguito del ribaltamento della vettura.

Intubata e rianimata dal medico del Soccorso Alpino per circa un’ora, per la ragazza, volontaria della Croce Rossa Italiana, non c’è stato nulla da fare.

A lanciare l’allarme al 118 è stato un amico della vittima, in macchina con lei ma probabilmente sbalzato fuori dall’auto nel momento stesso dell’incidente. Il ragazzo, residente ad Antrodoco, è stato portato in ambulanza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. - (PRIMAPRESS)