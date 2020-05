Teramo: Provinciale 19/a, si muove la frana di versante

(PRIMAPRESS) - TERAMO - Si aggrava il movimento franoso sulla provinciale 19/a in località Miano nel comune di Teramo. Ieri sopralluogo dei tecnici e apposizione della segnaletica in attesa dei lavori già finanziati come spiega il consiliere delegato Gennarino Di Lorenzo: "Il progetto di risanamento di versante è finanziato con i fondi sisma dell'Anas per oltre 800 mila euro. Un intervento di risanamento ampio che interessa proprio la zona smottata. Contiano di iniziare i lavori fra agosto e settembre". - (PRIMAPRESS)