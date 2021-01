Rinascita-Scott: iniziato il maxi-processo a Lamezia Terme nell’aula bunker più grande d’Europa con 300 imputati

(PRIMAPRESS) - Lamezia Terme - È iniziato a Lamezia Terme, all’interno dell’aula bunker più grande d’Europa, il maxi-processo “Rinascita-Scott”, scaturito dall’omonima inchiesta della Dda catanzarese, guidata da Nicola Gratteri, contro le cosche del Vibonese, in particolare contro la cosca Mancuso di Limbadi e sue ramificazioni. Processo che in realtà riguarda il Tribunale collegiale di Vibo Valentia “titolare” per giurisdizione ma che si tiene nella città della Piana scelta per la sua posizione baricentrica e per la disponibilità di una struttura idonea alla celebrazione di un così “grande” processo.

Sono 325 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivo, ricettazione, traffico di influenze illecite, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio aggravato, traffico di droga. Fra gli imputati, boss, presunti boss e loro affiliati, politici, colletti bianchi, esponenti delle forze dell’ordine e dell’imprenditoria. Tutti gli imputati sono stati mandati a processo dal Gup, Claudio Paris al termine delle udienze preliminari svoltesi a Roma nell’aula bunker di Rebibbia. - (PRIMAPRESS)