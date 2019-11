Trieste: il Science+Fiction Festival assegna il premio "Asteroide" al genio degli effetti speciali Phil Tippett

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - L’ultima giornata del Trieste Science+Fiction Festival assegna a al regista e produttore Phil Tippett, il premio Asteroide alla carriera. Tippett ha ricevuto due Premi Oscar per i migliori effetti speciali in due capolavori come “Il ritorno dello Jedi” e “Jurassic Park”.

Il regista ha iniziato la propria carriera con la prima trilogia di Star Wars. Ha disegnato, costruito e animato artigianalmente sequenze per "Piranha", "Il drago del lago di fuoco", "Robocop" 1 e 2. L'avvento della CGI lo ha visto coinvolto nel leggendario film di Steven Spielberg "Jurassic Park" come dinosaur supervisor. Phil Tippett, con Jules Roman, ha fondato il Tippett Studio nel 1984 diventato nel corso degli anni una delle principali factory di effetti speciali a livello mondiale. Lo studio ha prodotto indimenticabili personaggi e scenari per "Starship Troopers", "Hellboy", la trilogia di Matrix, "Constantine" e "Cloverfield". Tra i contributi più recenti quelli per la saga di Twilight come visual effects supervisor.