Ski College Bachmann: il liceo dei “campioni” a Tarvisio compie 20 anni

(PRIMAPRESS) - TARVISIO (UD) - Lo Ski College Bachmann di Tarvisio festeggia il ventennale riconfermando l’intenzione di consolidare la sua attività formativa e il prestigioso percorso agonistico, rendendola sempre più moderna e quindi al passo con i tempi. La scuola nasce nell’anno scolastico 2000/2001 grazie all’intuizione di due professoresse: Tiziana Candoni, oggi coordinatore didattico e sportivo, e Lucia Negrisin, attualmente dirigente scolastico presso un’altra scuola. Questo Istituto d’Istruzione Superiore, l’unico in Italia al servizio dello sport e il primo liceo in Italia a proporre un progetto sugli sport invernali, si è fin da subito rivolto agli atleti delle discipline sportive invernali (discesa, snowboard, fondo e salto) che, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, intendevano proseguire gli studi nella scuola statale e conseguire il diploma di maturità scientifica. E così è ancora oggi, naturalmente con alcune implementazioni ed evoluzioni. Il progetto si accaparrò fin da subito il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Udine, del Comune di Tarvisio, del CONI e della FISI Nazionale.

Quest’anno la scuola festeggia il ventennale riconfermando l’intenzione di consolidare la sua attività formativa e il prestigioso percorso agonistico, rendendola sempre più moderna e quindi al passo con i tempi. L’Istituto, frequentato da studenti-atleti con diverse provenienze nazionali e internazionali, contribuisce alla formazione interculturale per la futura carriera agonistica e professionale dei ragazzi.

Il liceo Bachmann ha come obiettivo primario quello di supportare la crescita degli studenti-atleti sotto il profilo didattico e sotto il profilo sportivo. Dà dunque l’opportunità di crescere in maniera sana attraverso lo sport e i valori educativi da esso trasmessi. Conciliare l’attività sportiva di alto livello e un percorso formativo di qualità riesce complicato se si adottano i tradizionali schemi di giudizio, perciò il metodo utilizzato in questo liceo sfrutta la flessibilità didattica costruendo un percorso scolastico di livello personalizzato, adattato attorno agli impegni agonistici dei ragazzi. Ne consegue un percorso di studi scandito da tempi e caratterizzato da metodologie che devono soddisfare sia gli impegni agonistici che quelli formativi.

Sono richieste abilità agonistiche acquisite per le diverse discipline degli sport invernali. Essendo un liceo scientifico, chi ivi si diploma può iscriversi a tutti i corsi di laurea. L’impostazione didattica confluisce in un’impostazione formativa professionalizzante che consente agli studenti di acquisire competenze lavorative e organizzative spendibili nel mondo dello sport. Infatti, i diplomati potranno accedere a successi corsi professionali specifici sui mestieri della montagna e alle selezioni per diventare maestri di sci.

Non sono richieste particolari abilità o preparazioni specifiche per accedere al Liceo Scientifico Sportivo di nuova generazione (multisport). Il liceo Bachmann offre l’opportunità di praticare numerose attività sportive all’interno del piano di studi e del normale orario scolastico. Il progetto prevede che alle consuete attività di scienze motorie si accompagni lo studio teorico/pratico di sport individuali (atletica leggera, tennis, karate, sci, etc.) e di squadra (pallavolo, calcetto, basket, etc.). Gli studenti sono seguiti da insegnanti di scienze motorie e allenatori specializzati provenienti dalle varie Federazioni (per un totale di 6 ore curriculari a settimana). A integrazione dell’attività curricolare al pomeriggio i ragazzi possono beneficiare delle risorse messe a disposizione dal territorio. Con un contributo extra hanno l’occasione di frequentare dei corsi di sci alpino, di sci nordico, di snowboard, di trekking, di nordic walking, di arrampicata sportiva, di golf, di tennis, di karate, di difesa personale e, a Warmbad, di nuoto.

Il convitto statale dell’istituto Bachmann, "Luciano Lazzaro", garantisce il soggiorno degli studenti-atleti in un CasaClima strutturato secondo i più moderni standard organizzativi, dove gli educatori ministeriali seguono 24 ore su 24 l'attività e la formazione del singolo ragazzo, in sinergia con docenti e allenatori. Esso consente ai diplomandi di vivere a pieno il contesto geografico e paesaggistico del Tarvisiano, a diretto contatto con la natura, in un ambiente sicuro e tranquillo.

Molti sono gli atleti di livello cresciuti tra i banchi del liceo sportivo Bachmann: tra loro Mattia Casse, coppa del mondo alpino; Mara Martini, coppa del mondo sci alpinismo; Andrea Gartner, squadra nazionale sci di fondo. Ma non solo: si sono anche diplomati 160 maestri di sci e 17 studenti atleti inseriti nelle squadre nazionali/corpi militari/squadre universitarie.

I ragazzi che hanno frequentato e frequentano il Liceo potrebbero essere futuri campioni olimpionici. Sicuramente decine di nomi degli annuari della scuola saranno tra i protagonisti, come allenatori, atleti e volontari, alle Olimpiadi invernali che si svolgeranno nel 2026 tra Milano e Cortina. Intanto le pre-iscrizioni ricolte alle future leve dello sci italiano sono aperte fino al 31 gennaio 2020. - (PRIMAPRESS)