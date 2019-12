Pordenone: muore travolto in un torrente superando la sbarra chiusa di un attraversamento

(PRIMAPRESS) - PORDENONE - La strada era stata chiusa per l'allerta meteo ma, malgrado il divieto, ha deciso di proseguire ma è stato travolto da un torrente. E' morto così un uomo in provincia di Pordenone. L'uomo ha oltrepassato la sbarra che chiudeva la strada, convinto di poter raggiungere l'altra sponda del torrente malgrado la grande quantità di acqua sulla carreggiata. Quando ha capito di essere rimasto intrappolato, ha chiamato i soccorsi. La furia dell'acqua ha però trascinato via l'auto, impendendo ai soccorritori di raggiungerlo. - (PRIMAPRESS)