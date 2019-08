La famiglia Regeni raccoglie firme per non dimenticare e critica il governo che ha intensificato gli scambi commerciali con l’Egitto (+6,8%)

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - I genitori di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto, lanciano ancora una appello per non abbassare la guardia su una ricerca della verità allo stallo. Aiutateci!, sollecita la famiglia Regeni e ricorda come dopo due anni dal ritorno dell'ambasciatore al Cairo non c’è nessuna novità giudiziaria". Ma i Regeni puntano il dito anche contro il governo italiano che attraverso Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, aveva sostenuto che si sarebbero limitati i rapporti commerciali con l’Egitto. Ma così non è stato perché l'interscambio economico con l'Egitto - secondo quanto ricostruito dal quotidiano, che cita dati ministeriali - è aumentato del 6.8%. - (PRIMAPRESS)