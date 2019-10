Uno Yeti chiamato Eddie nel daytime del nuovo canale 4KUniverse su Tivùsat

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nasce 4KUniverse, il nuovo canale di intrattenimento in formato 4K HDR, che sarà disponibile su tivùsat, la Tv gratuita via satellite. 4KUniverse è un canale generalista on air 24 ore su 24. I numerosi programmi in 4K destinati ad una platea internazionale includono trasmissioni nelle prima mattinata come la serie per bambini "Eddie is a Yeti"; nel daytime, tra gli altri, la serie di cucina vegana "Plant-Based by Nafsika"; inoltre prime serate speciali all’insegna delle serie Tv tra le quali "Model Turned Superstar" con la top model di Victoria's Secret Alessandra Ambrosio. Nella programmazione notturna troviamo originali e sorprendenti docu-film come ad esempio " The Empire of Winds”, avventura sullo sci estremo, girato in Patagonia. Tivùsat, che ha superato i 3,5 milioni di carte attive, è orgogliosa di presentare ai propri utenti 4KUniverse; il canale trasmetterà nello standard 4K- HDR, con immagini strabilianti che hanno 4 volte la quantità di pixel dell’HD, uno straordinario livello nei dettagli, maggiore senso di profondità e una sensazione di totale coinvolgimento nel contenuto. Con l’ingresso di 4KUniverse, i canali Tv su tivùsat diventano 115, dei quali 50 in HD e 5 in 4K UltraHD: 4K Universe si unisce a Rai 4K, Eutelsat 4K1, Fashion Tv and NASA TV, disponibili dal numero 200 in poi del telecomando di tivùsat. Per avere tivùsat non serve alcun abbonamento, solo un dispositivo certificato tivùsat collegato ad una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13 ° Est. Prossimamente una grande novità! Sarà presto disponibile nei migliori negozi di elettronica la nuova CAM 4K certificata tivùsat, per accedere a tutti i canali 4K disponibili e a tutta l’offerta tivùsat. La smartcard tivùsat 4K è sempre inclusa nella confezione della CAM o del decoder 4K. - (PRIMAPRESS)