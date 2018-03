Sei candeline per la figlia di Maurizio Aiello

Maurizio Aiello e Ilaria Carloni festeggia a Villa Diamante il compleanno di Ludovica

NAPOLI - Sei candeline per la piccola Ludovica. La figlia di Maurizio Aiello e Ilaria Carloni ha festeggiato a Villa Diamante il suo compleanno. L'attore, protagonista di «Un posto al sole», ha invitato nella struttura di via Manzoni, amici e parenti, per un party all'insegna del divertimento. A caratterizzare il ricevimento, le specialità dello chef di Villa Diamante e il consueto impeccabile servizio dello staff.