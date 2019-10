Ripartono su Rai2 le indagini di Rocco Schiavone con la terza serie in quattro puntate

(PRIMAPRESS) - ROMA . Partirà domani 2 ottobre, la terza stagione della serie televisiva “Rocco Schiavone”, quattro puntate su Rai2 firmate da Simone Spada. Tratto dai romanzi e racconti di Antonio Manzini per Sellerio, la serie si incentra sul personaggio del vicequestore Rocco Schiavone, interpretato dal bravo Marco Giallini che incrocia le sue vicende personali alle sue indagini che hanno come sfondo vicende umane che spesso coinvolgono gli sconfitti. E’ così che si intrecciano storie di uomini che nascondono verità e segreti o barboni che si azzuffano per verdure lasciate su di un marciapiede di un supermercato. Tutto nel ricordo della moglie Marina (Isabella Ragonese) che resta sullo sfondo come un ricordo indelebile e poi le altre donne: da Caterina Rispoli (Claudia Vismara) al capo delle scientifica Gambino, interpretata da Lorenza Indovina a Sandra Uccellato (Valeria Solarino). La serie televisiva è una coproduzione di Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film. - (PRIMAPRESS)