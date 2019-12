Made in Sud, prove tecniche di trasmissione al teatro Tam in vista del ritorno su Raidue

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Tornano le risate con il laboratorio teatrale di Made in Sud: ogni giovedì al teatro Tam di Napoli riprendono le prove tecniche di trasmissione in attesa della nuova edizione televisiva in onda dal prossimo febbraio su Raidue. Ma non solo. Tante sorprese, e accanto al cast storico anche new entries provenienti da altre regioni d’Italia, tutti pronti a testare i nuovi pezzi sul pubblico del Tam, selezionato ogni settimana fra le numerose richieste: solo pochi fortunati potranno assistere alla cena spettacolo e conoscere in anteprima le novità per una serata esclusiva insieme agli attori del format. Gli spettatori saranno come una vera e propria giuria e prenderanno parte attiva alla realizzazione della nuova edizione di Made in Sud: infatti solo gli sketch che faranno maggiormente divertire i presenti verranno riproposti in Rai. E durante le feste natalizie Made in Sud non abbandona gli appassionati. Anche per Capodanno, in via eccezionale, il Tam organizza una serata esclusiva: il cenone di San Silvestro aspettando il nuovo anno insieme ai comici di Made in Sud e a tante risate. Per partecipare all’evento e ricevere tutte le info è possibile contattare lo staff del teatro Tam attraverso la pagina Fb o Instagram lasciando i propri recapiti e specificando il numero di persone che compongono il gruppo: ogni settimana - ed anche in occasione del Capodanno - verranno sorteggiati i fortunati che potranno prendere parte attiva allo spettacolo insieme ai loro beniamini e godersi una deliziosa cena dai sapori partenopei in un’atmosfera gioviale e accogliente. - (PRIMAPRESS)