"L'Italia in volo" il programma di viaggi di Marcopolo che ha sorvolato 7mila chilometri del Bel Paese

(PRIMAPRESS) - ROMA – L’utilizzo di un drone e telecamere di nuova generazione (MdP Zemnius) sarà il nuovo “punto di vista” del canale tematico Tv di viaggi e turismo Marcopolo, realizzato da Alma Media per il ciclo di puntate de “L’Italia in volo” che vede la collaborazione dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). La presentazione del programma di domani 13 dicembre, vedrà la partecipazione del regista Antonio Messina, del presidente dell’Unpli, Antonino La Spina e di Giacomina Valenti, responsabile del Canale televisivo Marcopolo di Alma Media.

La serie televisiva verrà trasmessa a partire da gennaio 2019 sul canale 222 del digitale terrestre e 810 di SKY. “Il Bel Paese. L’Italia in Volo”, come anticipa il titolo, si baserà su immagini girate dall’alto creando un’atmosfera di viaggio inedita con la troupe che ha percorso circa 7 mila chilometri in tutto il paese. - (PRIMAPRESS)