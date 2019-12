In tv ogni venerdì sera con l'opinionista Autiero il calcio porta Fortuna

Fortuna Autiero, opinionista e allenatore di calcio

NAPOLI - Nuovo appuntamento questa sera con "La Fortuna del Calcio", il format di approfondimento calcistico condotto da Fortuna Autiero, opinionista e allenatore di calcio. Novanta minuti di filo diretto, dichiarazioni, aggiornamenti e avvicinamento alla gara del Napoli attraverso analisi tecnico-tattiche. Ospite in studio per questa puntata, Gianni Porcelli, giornalista sportivo, con oltre trent'anni di eseprienza in RAI. "La Fortuna del Calcio" va in onda tutti i venerdì dalle ore 21 su Partenope Tv, DTT 188 in Campania e basso Lazio e 190 in Puglia. Diretta Facebook. L'editore dell'emittente è Angelo Ucciero, il direttore artistico è Renato De Carmine.