In onda su Rai YoYo le nuove serie di Pj Mask e Mini Cuccioli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Partono su Rai Yoyo le nuove avventure di Pj Masks, Mini Cuccioli e Il giorno in cui Harry incontrò. Sul canale 43, arrivano in prima visione i nuovi episodi di tre serie tra le più amate dai piccoli telespettatori.

Le puntate inedite dei Pj Masks, saranno in onda tutti i giorni (tranne il sabato) alle ore 20.25. I “superpigiamini” sono i protagonisti di una serie che mescola divertimento e piccole avventure, ricca di fantasia e di mistero. I piccoli supereroi sono tre: Gattoboy, Gufetta e Geco. Di giorno i protagonisti sono tre bambini come gli altri, ma di notte, indossati i loro pigiamini e chiusi gli occhi, per Gattoboy, Gufetta e Geco comincia il lavoro da supereroi che li trascina in un’avventura emozionante sotto la luce della luna.

Tornano anche i Mini Cuccioli, uno dei principali successi dell’animazione italiana, che saranno proposti tutti i giorni alle ore 10.35. La nuova stagione si intitola “Alla scoperta del mondo”. I Mini Cuccioli sono mossi dall’amicizia e dalla curiosità: nella prima serie hanno cercato di capire che cosa sono le emozioni, poi hanno trovato risposta alle domande più curiose che di solito si fanno tutti i bambini, e adesso Olly, Cilindro, Portatile, Diva, Pio e Senzanome vogliono scoprire il mondo e i suoi segreti. Ovviamente il mondo per sei piccoli Cuccioli altro non è che il bosco adiacente al loro Parco. Vivranno con qualche timore il momento in cui decidono di andare oltre il bosco che conoscono, dove, per la prima volta, incontreranno degli animali che faranno loro da guida per far conoscere le meraviglie della natura. La serie è coprodotta da Rai Ragazzi con il gruppo Alcuni.

Esplora il mondo anche Henry, il protagonista di “Il giorno in cui Harry incontrò…”, un bimbetto vivace che ogni giorno conosce da vicino un nuovo personaggio - la luna, un aereo, una balena, una ruspa, un pappagallo - e insieme a lui esplora il suo mondo in una dimensione fantastica. La serie viene proposta, sempre a partire dall’8 settembre, il sabato e la domenica alle ore 9:05 e alle ore 16:20, e dal lunedì al venerdì alle ore 8:45. - (PRIMAPRESS)