Il ritorno del pipistrello Bat Pat sul piccolo schermo di Rai Gulp, la serie tv venduta in 100 paesi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo 28 ottobre segna il ritorno sul piccolo schermo di Rai Gulp, di Bat Pat il pipistrello parlante che sarà protagonista di altri 52 episodi della nuovissima seconda serie in prima tv assoluta su Rai Gulp, per un’altra stagione all’insegna di brividi e paura conditi con tante risate, realizzata dalla società di produzione italiana Atlantyca Entertainment - la stessa di “Geronimo Stilton” - e dalla spagnola Mondo TV Producciones Canarias, con la partecipazione di Rai Ragazzi e della televisione pubblica spagnola RTVE.

Insieme agli immancabili fratelli Martin, Leo e Rebecca Silver, tre intrepidi ragazzini appassionati di soprannaturale, il pipistrello viola dalle grandi orecchie è pronto da lunedì 28 ottobre alle 18 (e da giovedì 31 ottobre anche alle 8.15), a salvare nuove e innumerevoli straordinarie e comiche creature, non solo a Fogville, ma anche in giro per il mondo.

Con un nuovo e incredibile veicolo, lo Spettrotreno, guidato da una nuova e, sorprendente (e non tanto umana) amica, i nostri eroi si sposteranno da un luogo inquietante a uno ancora più lugubre per aiutare un unicorno zombie che ha perso il suo corno e non vuole più essere scambiato con un cavallo o un mostro della palude che non vuol più vivere in un posto pieno di mosche e insetti.

Non mancheremo di incontrare vecchi e nuovi amici, tra cui Jinx, la super cool nipote di Bat Pat e Alapacchia, cugino dell' eroe alato, appassionato di surf e esperto di Bat- Yoga. Tutti con un motto sempre in testa: “Non tutto ciò che è diverso da noi è cattivo”. Liberamente tratta dall’omonima collana di libri di successo, la serie animata “Bat Pat” è già stata venduta in oltre 100 paesi del mondo. - (PRIMAPRESS)