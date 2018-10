Il commissario Rocco Schiavone torna su Rai2 con una nuova serie tratta dal romanzo di Antonio Manzini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Parte da mercoledì 17 ottobre la seconda serie Tv su Rai2, dedicata al commissario Rocco Schiavone e tratta dai romanzi di Antonio Manzini pubblicati da Sellerio. Ad interpretare il personaggio dello spigoloso e controverso Schiavone è Marco Giallini mentre accanto a lui ci saranno Isabella Ragonese nel ruolo di Marina e Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara, Roberto Ciufoli ed Erica Blanc. La serie è firmata da Giulio Manfredonia per una co-produzione di Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film. La trama della prima puntata ha una serie di colpi di scena: in seguito all’omicidio di Adele, Costa e Baldi interrogano Rocco per fare luce sul perché Enzo Baiocchi abbia provato a ucciderlo. Rocco racconta loro la storia che ha rovinato la sua vita. È il 2007, Rocco vive a Roma e Marina è ancora viva. Ma ha scoperto che Rocco arrotonda il suo stipendio con affari illegali. Per questo lo lascia e va via di casa. Nel frattempo, Rocco viene chiamato a indagare sull’omicidio di due ragazzi della borghesia romana, Giovanni e Matteo, che si sono messi nei guai con un pericoloso giro di spacciatori…. . - (PRIMAPRESS)