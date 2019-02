Il Commissario Cagliostro torna su Rai2 con una nuova serie televisiva della Portarossa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il successo della prima stagione - oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share - il commissario Cagliostro ritorna con la Portarossa in una nuova serie televisiva su Rai2 in 6 serate a partire da mercoledì 13 febbraio.

Il sequel per la regia di Carmine Elia nella co-produzione Rai Fiction-Velafilm in associazione con Garbo Produzioni, riporta il personaggio ideato da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, a scoprire l’identità del suo assassino.

Gabriella Passion e Lino Guanciale ritornano a vestire i panni dei protagonisti della serie televisiva immersi nel che coinvolge alcuni importanti esponenti della borghesia triestina. - (PRIMAPRESS)