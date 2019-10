Fiorello presenta il nuovo programma Viva RaiPlay con il linguaggio digitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentando nella storica sede di Via Asiago il nuovo programma di Fiorello, l'ad Salini parla di "una nuova era del servizio pubblico". Con VivaRaiPlay, spiega, "si dà il via all'alfabetizzazione digitale",in una Rai "che rischia e innova, e su questo va giudicata". Il nuovo show live di 6 settimane è"una cosa inedita" e "un momento di discontinuità", "esploriamo al massimo le potenzialità Rai. In Fiorello ho trovato voglia di fare, coraggio. Contribuiamo alla conoscenza digitale con un artista che sa arrivare al grande pubblico". - (PRIMAPRESS)