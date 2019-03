Erika, la bellezza mediterranea arriva dalla Sicilia

Erika Clemente

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Siciliana, un corpo statuario e occhi che catturano. Sono alcune delle virtù di Erika Clemente, ventiseienne più volte accostata a MariaGrazia Cucinotta. Amante del fitness ed ex modella, Erika ora punta tutto sul web e sulla creazione di una piattaforma di eccellenze che la vedrà come naturale testimonial. Non ama essere definita solo come una "tutte-curve". "Sono una persona che ha avuto tante opportunità - dice - ma credo che in ogni cosa che si faccia bisogna essere preparati". "Sono oggetto di desiderio per molti e vivo il rapporto con il sesso in modo molto celebrale. Pertanto voglio dire ai tanti che mi scrivono che, oltre a mostrarmi i muscoli, devono trasmettere molto di più". - (PRIMAPRESS)