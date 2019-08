Commozione a Napoli per la scomparsa di Nadia Toffa

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ha suscitato commozione a Napoli la notizia della scomparsa di Nadia Toffa. Tra le reazioni, va registrare quella della organizzatrice del concorso Miss Trans Europa, Stefania Zambrano. "A nome mio e di tutte le concorrenti - scrive la Zambrano - salutiamo commosse una grande donna che ha sempre difeso le persone svantaggiate, è stata vicina alle problematiche sociali e con il suo esempio ha dato forza a tutte le persone che combattono questo terribile mostro che è il cancro". "Lei - aggiunge Zambrano - lo ha fatto con il sorriso sulle labbra fino alla fine. Nadia sei stata una dimostrazione vivente che non bisogna arrendersi mai, oggi il Signore ti ha chiamato, ti ha voluto al suo fianco e tu ci hai salutato con il ruggito di una leonessa: hai vinto ieri e oggi, il premio più grande è quello di stare nelle braccia del nostro Creatore. Un forte abbraccio va alla sua famiglia, noi della comunità trans stiamo vicino a parenti e amici e preghiamo per lei. Riposa in pace". - (PRIMAPRESS)