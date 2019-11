Chiara Stile, la blogger salernitana racconta l'arte in tv

Chiara Stile

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il futuro di Chiara Stile, la ventenne blogger salernitana amatissima dal popolo dei social, è nel mondo della tv. Da bella Chiara è infatti una delle inviate di punta del format dedicato alle mostre d'arte lanciato dal giornalista e archeologo, Aristide Malnati, su Telenova, emittente del gruppo di Famiglia cristiana, visibile in Lombardia (canale 14) e Piemonte - Val D’Aosta (canale 90). Ogni giovedi la modella campana, già semifinalista di miss Italia, va “A caccia di mostre”, nel tg di Telenova. Da dicembre, ogni martedì alle ore 23, Chiara sarà protagonista anche della seconda edizione di Storia e Misteri, un appuntamento tv per gli appassionati di archeologia, storia e cultura, condotto sempre da Aristide Malnati, con servizi da tutto il mondo. "E' una bellissima esperienza - racconta Chiara - sono stata recentemente a Lugano e in altre splendide città. Adesso voglio dedicarmi anche al mio canale youtube e costruire la mia carriera come giornalista televisiva. Ovviamente con un occhio attento alla moda, restando fedele al mio solito... Stile". - (PRIMAPRESS)