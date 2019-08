Ambra Vitiello, il ferragosto è d'oro

Foto di Fabio Pregnolato Ambra Vitiello su Maxim Italia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E' un Ferragosto d'oro per Ambra Vitiello che, a pochi giorni dal suo venticinquesimo compleanno, torna ad essere una delle donne più cliccate del web, grazie al servizio pubblicato in questi giorni dalla rivista Maxim Italia. “Sono una persona di Cuore e tutte le persone che mi vivono e che mi conoscono bene appunto sanno!”, dice di se la bellissima attrice e modella pompeiana che, nelle foto di Fabio Pregnolato, mostra la sua sconfinata sensualità. Ambra si gode una meritata vacanza al termine di una stagione che l'ha vista protagonista come conduttrice di Sportitalia, ospite a Tiki Taka e al Maurizio Costanzo Show. Un pit-stop in vista di nuove, appassionanti avventure nel mondo dello spettacolo. - (PRIMAPRESS)