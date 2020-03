Ursula von der Leyen (EU): “Massima flessibilità per aiuti all’Italia”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Dopo la giornata della cadute delle borse per l’incauta uscita della presidente della Bce, Christine Lagarde, c’è il recupero quest’oggi di Ursula von der Leyen che assicura e scrive direttamente al presidente Sergio Mattarella che l’Europa sarà vicina all’Italia. L’esecutivo comunitario è pronto a suggerire al Consiglio l'uso della “clausola di crisi generale”, vale a dire una norma del Patto di Stabilità che consente a un paese membro di deviare dagli impegni di bilancio assunti in precedenza. Bruxelles garantirà anche otto miliardi di garanzie comunitarie a 100mila imprese. Rivista la previsione di crescita per il 2020, in calo a livello europeo da +1,4% a -1,0%. «L’epidemia influenzale è uno shock gigantesco – ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I Paesi membri devono essere incoraggiati a prendere tutte le misure necessarie». Massima flessibilità sulle regole relative agli aiuti di Stato e nel quadro del Patto di Stabilità l’Italia verrà autorizzato una ampio ventaglio di aiuti. Parola di von der Leyen. - (PRIMAPRESS)