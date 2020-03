Sport e spettacoli nelle nuove regole antivirus nel decreto del Presidente del Consiglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto firmato ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in materia di contenimento dell’epidemia da coronavirus, oltre alla chiusura delle scuole e università fino al 15 marzo prossimo, ha fissato nuove regole in tema di sport e spettacoli valide per tutta Italia. In particolare, fino al prossimo 3 aprile, ci sarà la sospensione per cinema, teatro e spettacoli di qualsiasi natura. Cioè in tutti quei casi in cui l'affollamento non consenta di mantenere una distanza di almeno un metro tra gli spettatori. Stesso criterio per lo sport di base (palestre,piscine, ecc), mentre gli eventi sportivi dovranno svolgersi a porte chiuse. L’ultimo aggiornamento riferito alla situazione sanitaria, riportato dalla Protezione Civile, registra 2.706 casi di positività al coronavirus. Nel dettaglio: in Lombardia sono 1.497, 516 in Emilia-Romagna, 345 in Veneto, 82 in Piemonte, 80 nelle Marche, 31 in Campania, 21 in Liguria, 37 in Toscana, 27 nel Lazio, 18 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 7 in Puglia e 7 in Abruzzo, 5 nella Provincia autonoma di Trento, 3 in Molise, 9 in Umbria, 1 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1 in Calabria, 2 in Sardegna e 1 in Basilicata. Le persone finora guarite sono 276 mentre sono 107 i deceduti che tuttavia, come precisato ogni volta dal Commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, devono essere analizzati se imputabili solo al Covid-19 o correlate ad altre patologie pregresse. - (PRIMAPRESS)