Protezione Civile: superati i 10 mila casi positivi ma la quarantena del nord rallenta il virus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento dati Protezione Civile: registrati 8.514 malati di coronavirus in Italia con 529 in più di ieri. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha superato i diecimila: 10.149. Il dato è come di consueto fornito nella conferenza stampa del Commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli. Le vittime sono complessivamente 631: rispetto a ieri sono 168 in più. Per quanto riguarda il numero complessivo dei positivi, 5.038 sono ricoverati con sintomi, 2.599 in isolamento domiciliare e 877, pari al 10% del totale, in terapia intensiva, 144 in più rispetto al dato diffuso ieri". Sono 1004 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 280 in più rispetto a ieri. Le 168 nuove vittime, secondo quanto dichiarato da Borrelli avevano patologie conclamate pregresse. Quanto alle fasce d'eta delle vittime, il 2% è nella fascia tra 50 e 59 anni, l'8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni. I guariti e dimessi sono stati 280. Dei 168 decessi 135 sono dalla Lombardia, 15 Emilia Romagna, 6 Veneto, 4 Piemonte, 3 Marche, 2 Friuli Venezia Giulia, uno da Abruzzo, Lazio e Liguria". - (PRIMAPRESS)