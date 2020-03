Lagarde (Bce): "Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie" e vara il QE da 750 mld

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Dopo la gaffe della settimana scorsa di Christine Lagarde che aveva fatto precipitare le borse in perdite a doppia cifra, la Banca Centrale Europea (Bce) vara un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro: un piano chiamato 'Pandemic Emergency Purchase Programme' (Pepp). I 120 miliardi messi sul tavolo la scorsa settimana erano suonati come una cifra decisamente inutile per gli stati assediati da un’emergenza sanitaria senza eguali nell’ultimo trentennio.

"Tempi straordinari richiedono un'azione straordinaria. Non ci sono limiti al nostro impegno per l'Euro". ha affermato ieri i serata la Lagarde confermando che la Bce è "determinata a sfruttare tutto il potenziale degli strumenti a disposizione . Gli acquisti del 'Pepp' continueranno fino alla fine del 2020 e includeranno tutte le categorie di attività di titoli del settore privato e pubblico eleggibili in base al programma di acquisti già esistente. Anche se resterà il criterio della 'capital key' che vorrebbe acquisti commisurati al peso di ciascun paese nel capitale della Bce, questo non sarà più una regola stringente, ciò significa che gli acquisti potranno mirare a contenere lo spread dei BTP o dei titoli francesi. Con il nuovo Qe la Bce comprerà titoli pubblici e privati, inclusi titoli greci e i commercial papers, ovvero le cambiali e i prestiti a breve che tengono in vita molte aziende e che l'effetto dirompente del coronavirus sta mandando in tilt.

La Bce si è detta anche pronta a rivedere i limiti di acquisto dei bond Qe: "Nella misura in cui alcuni limiti auto-imposti potrebbero ostacolare l'azione che la Bce è tenuta a intraprendere per adempiere al suo mandato, il Consiglio direttivo prenderà in considerazione la possibilità di rivederli nella misura necessaria per rendere la sua azione proporzionata ai rischi che dobbiamo affrontare". Ma quanto durerà il programma di acquisti? La presidente della Bce che sarà il consiglio direttivo a giudicare "quando la crisi derivante dall'epidemia di coronavirus sarà finita ma in ogni caso non prima della fine dell'anno". - (PRIMAPRESS)