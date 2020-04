La veglia pasquale di Papa Francesco nella solitudine della Resurrezione

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Si conclude questa notte il Triduo Pasquale con il Sabato Santo in cui si celebra la giornata del grande silenzio fino della Veglia “l’ora della Madre, che appunto in silenzio attende, con il cuore trafitto dal dolore di aver visto suo Figlio straziato e inchiodato alla croce” si legge nelle scritture. Un silenzio che sarà interrotto dalla "Madre di tutte le veglie", come la chiamava sant’Agostino. Una celebrazione iniziata alle 21 nell’insolita solitudine della Basilica di San Pietro avvolta nel silenzio rotto solo dai canti celebrativi dei pochi prelati sparsi nei banchi per osservare le “distanze sociali” per il coronavirus.

Il Papa appare stanco. Una stanchezza che è sopratutto dolore per quanto sta accadendo nel mondo.

Con la liturgia del fuoco, l’accensione del cero pasquale segna l’avvio di quella notte delle notti in cui si celebra Cristo risorto, centro e fine del cosmo e della storia, la notte in cui l’Alleluja rompe il silenzio della morte e in cui le Letture della Liturgia ripercorrono la storia della salvezza fin dalla creazione, non in un concezione ciclica della storia, come un ricordo di qualcosa che è avvenuto del passato, ma come un evento che ciascuno è chiamato a vivere entrando nella dinamica di questo passaggio dalla morte alla vita. Un passaggio già ora dalla schiavitù del peccato, del dolore e della frustrazione. Ma anche si rende presente, in questa notte, che la nostra vita non finisce davanti alla pietra di un sepolcro perché Cristo da quel sepolcro è risorto. Una liturgia, quella della Veglia pasquale, composta di quattro parti, la liturgia del fuoco, della Parola, dei Battesimi ed Eucaristica. Quest’anno, sempre per l’emergenza da Coronavirus, per la liturgia battesimale, si mantiene solo il rinnovo delle promesse battesimali.

Con la domenica di Pasqua ha quindi inizio il tempo pasquale che dura fino alla Pentecoste, cioè fino alla prima domenica dopo 50 giorni dal giorno della Resurrezione. Il suono delle campane dà l'inizio alla lunga veglia.