La sperimentazione sulla polmonite da Covid-19 di AOC e Pascale potrebbe essere validata

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E’ ancora sotto osservazione l’effetto prodotto dal Tocilizumab in attesa di una sperimentazione su larga scala, su pazienti positivi al coronavirus e affetti da polmonite interstiziale, cioè quella che è risultata essere la causa primaria delle crisi respiratorie. Ma i risultati sembrano positivi ed incoraggianti.

Una collaborazione tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli e Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale, ha messo sotto osservazione due pazienti affetti da polmonite provocata da Covid 19. Questi sono stati trattati con Tocilizumab, un farmaco che viene solitamente utilizzato nella cura dell’artrite reumatoide ed è farmaco di elezione nel trattamento della sindrome da rilascio citochimica dopo trattamento con le cellule CAR-T. La somministrazione, avvenuta nei giorni scorsi è inedita e l’attesa per i risultati ha messo in apprensione tutta l’equipe medica composta dal direttore della Uoc di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Vincenzo Montesarchio, il direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di NAPOLI e i virologi Paolo Ascierto e Franco Buonaguro insieme ad alcuni medici cinesi, tra cui Wei Haiming Ming del First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China.

“Nell’esperienza cinese – aggiungono – sono stati 21 i pazienti trattati che hanno mostrato un miglioramento importante già nelle prime 24-48 ore dal trattamento, che si effettua con un’unica somministrazione e che agisce senza interferire con il protocollo terapeutico a base di farmaci antivirali utilizzati”. Il farmaco è in fase di sperimentazione clinica in 14 ospedali di Wuhan. Ma secondo anticipazioni anche l’Istituto superiore di Sanità potrebbe accingersi a validare gli effetti. - (PRIMAPRESS)