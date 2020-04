La Messa e l'Angelus di Papa Francesco nell'inedita Domenica della Palme

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - La Chiesa si appresta a vivere, questa domenica delle Palme e della Passione del Signore, come primo significativo appuntamento della Santa Pasqua, in una maniera del tutto inedita. L’emergenza sanitaria da coronavirus ci porrà difronte ad un momento di raccolta caratterizzata dalla “distanza sociale” imposta per il contenimento del virus la cui osservazione sarà fondamentale per superare questo momento così drammatico.

Le chiese del mondo saranno senza fedeli e senza la tradizionale processione che in molti paesi ha rievocato la settimana dalla Domenica della Resurrezione e l'ingresso di Gesù a Gerusalemme.

La Santa Messa e la recita dell’Angelus, dunque, saranno trasmessi in diretta mondovisione per permettere alla cristianità di unirsi alla preghiera del Papa dalla Basilica di San Pietro. - (PRIMAPRESS)