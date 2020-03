Trump affossa le borse mentre Hollywood trema con Tom Hanks positivo al virus

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - A far sprofondare le borse europee questa mattina ci ha pensato Trump dopo la sua decisione di fermare i collegamenti con l’Europa per l’ondata di pandemia del coronavirus.

L’Ue, per bocca di del presidente del Consiglio Europeo, Michel, a seguito dell’incauta mossa di Trump, ha avvertito che "bisogna evitare perturbazioni economiche". La Ue valuterà la situazione venutasi a creare dopo le disposizioni del presidente Usa. Le Borse asiatiche sono sprofondate dopo la decisione del presidente Usa e Wall Street è stata disastrosa. In picchiata anche i prezzi del petrolio dopo la chiusura di Washington. Ma intanto è lo stesso presidente Usa a cambiare tono in queste ore perché il virus non conosce classi sociali e ideologie politiche: colpisce ovunque ed in ogni paese. Se a risultare positivo poi è una star di Hollywood come Tom Hanks, è evidente che anche il testardo Trump dovrà fare i conti con una realtà sempre più pressante. L’attore era impegnato nelle riprese di un film in Australia quando ha scoperto di essere positivo al coronavirus insieme alla moglie Rita Wilson. - (PRIMAPRESS)