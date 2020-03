L'Italia guarda alla Cina per il "contagio di ritorno". L'allarme per il rientro in famiglia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo l’Unità di Emergenza della Protezione Civile non siamo ancora arrivati al picco dell’epidemia, quindi ci sarà ancora da aspettare qualche settimana per poter esserci dentro. Anche se in condizioni diverse, il paese di riferimento per guardare alle evoluzioni del virus, resta la Cina e la sua provincia di Hubei. Ma è proprio qui che ora sta emergendo una preoccupazione: il cosiddetto “contagio di ritorno”. Cioè quello che si è creato con il rientro di persone nei luoghi d’origine dopo che la provincia di Hubei era già nella curva discendente dell’espansione del coronavirus. La Commissione sanitaria nazionale ha segnalato 20 nuovi contagi nella giornata di ieri, di cui 4 a Wuhan, focolaio del Covid-19,e 16 importati dall'estero (saliti a 111 totali), che sono risultati in maggioranza per il secondo giorno di fila. Dieci i nuovi decessi, tutti nell'Hubei, la provincia di cui Wuhan è capoluogo. 1.370 i pazienti dimessi venerdì dagli ospedali. La Commissione ha dichiarato che i casi di contagio di persone arrivate dell’estero sono stati riscontrati in 5 aree del Paese, tra cui Pechino e Shanghai. Il numero totale di casi importati ha raggiunto quota 111.

La preoccupazione del “contagio di ritorno” è una delle questioni che ha fatto scattare l’allarme in queste ore in diversi paesi del Mezzogiorno a cominciare con la Puglia che ha visto in soli due giorni concentrarsi oltre 3 mila autodenunce di quarantena nella regione dopo il rientro da città del Nord. Il rientro in famiglia di giovani che erano fuori per lavoro o studio, ora rischia di creare un problema alle persone più fragili di quelle stesse famiglie facendo lievitare il numero di casi sul territorio. - (PRIMAPRESS)