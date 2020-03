Il ritorno di Guido Bertolaso per coordinare l'emergenza della Regione Lombardia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare il nuovo decreto con le misure a sostegno dei cittadini e delle imprese in questa fase di emergenza sanitaria, slitta a questa sera. Il consiglio era stato programmato inizialmente per questa mattina ma poi la messa a punto dei provvedimenti, evidentemente ha richiesto maggior tempo a disposizione.

Come anticipato da diverse bozze, il decreto dovrebbe riguardare misure a sostegno delle imprese e delle partita Iva ma anche delle famiglie con il blocco dei mutui e la sospensione dell’invio delle cartelle esattoriali.

Sullo sfondo della preparazione del provvedimento, c’è, tuttavia, ancora la polemica che era scoppiata tra la Regione Lombardia e la Protezione Civile per la questione della fornitura di mascherine non idonee all’uso sanitario perché carenti delle caratteristiche di protezione stabilite da protocolli europei. Il ministro Dario Franceschini, uomo di punta del Pd, aveva respinto la polemica difendendo l’operato della Protezione Civile ma sta di fatto che le mascherine in questione sono improponibili come dotazioni per reparti che sono in prima linea nella lotta al coronavirus. Probabilmente è stato proprio questo scivolone di chi non ha vigilato sulla fornitura a spingere il governatore Attilio Fontana a chiamare accanto a sé, come collaboratore esperto, il medico ed ex responsabile della Protezione Civile, Guido Bertolaso con la retribuzione simbolica di 1 euro. Un’iniziativa che ha marcato ulteriormente la frattura tra la regione e l’attività del Commissario, Angelo Borrelli.

Il premier Giuseppe Conte, come riportato dal suo staff, non è voluto entrare nella polemica: “Non sono interessato alle polemiche, questo non è il momento. Io sono concentrato esclusivamente a lavorare e a dare risposta ai cittadini e ai malati. Siamo strenuamente impegnati - e io stesso attraverso contatti con i miei omologhi - per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza”. - (PRIMAPRESS)