Il presidente Mattarella ha firmato il dl "Cura Italia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha poco fa firmato il dl cosiddetto "Cura Italia" che ora verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge nato per aiutare l'economia italiana dopo l'epidemia di coronavirus è composto da 127 articoli. Confermato l'impianto del provvedimento con gli aiuti per famiglie e imprese. Passa da 600 a 500 milioni il fondo che servirà sia per i danni dell'intero settore aereo sia per la costituzione di una newco pubblica per Alitalia. - (PRIMAPRESS)