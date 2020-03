Il Tocilizumab entra nella sperimentazione dell'Aifa. Potrebbe ridurre i tempi del coronavirus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Tocilizumab, il farmaco impiegato con interessanti risultati dai ricercatori dell’azienda Ospedaliera dei Colli e l’Istituto Nazionale Tumori della Fondazione Pascale di Napoli, nella risoluzione di patologie da polmonite interstiziale generata dal Covid-19, entra nel programma di sperimentazione dell’Unità di crisi del coronavirus costituita dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Lo ha comunicato il presidente dell’Istinto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento della Protezione Civile di questa sera. Il comitato tecnico di dell’aida, ha dunque preso in considerazione il farmaco utilizzato dai ricercatori delle due strutture sanitarie napoletane che nelle settimane scorse avevano testato il Tocilizumab utilizzato di solito nella cura dell’artrite reumatoide ed è farmaco di elezione nel trattamento della sindrome da rilascio citochimica dopo trattamento con le cellule CAR-T.

Se il farmaco dovesse superare i test dell’Aifa potrebbe rientrare nei protocolli del trattamento di coronavirus con una riduzione dei tempi di respirazione indotta e costi molto elevati per le prestazioni. Ma questo risolverebbe anche il turn over di trattamenti degli ospedalizzati. - (PRIMAPRESS)