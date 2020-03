Decreto "Cura-Italia": sospende contributi previdenziali e blocca i licenziamenti dal 23 febbraio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto “Cura-Italia” varato per far fronte all’emergenza sanitaria del coronavirus a beneficio del sistema economico-sociale italiano. Una manovra definita “poderosa” dal premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa tenutosi al termine del Consiglio dei Ministri prima di lasciare la parola al ministro Gualtieri per poi fiondarsi all’Eurogruppo.

“Abbiamo approvato - ha spiegato Gualtieri - un decreto consistente per una prima risposta alla crisi. Abbiamo deciso di autorizzare tutto l’indebitamento netto autorizzato dal Parlamento europeo. Un intervento di 5 atti: il primo per tutti i soggetti pubblici impegnati nell’emergenza con 3,5 miliardi. Un capitolo corposo da 10 miliardi per l’occupazione per la difesa dei lavoratori e del reddito. Ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori dipendenti e agli autonomi un assegno di 600 euro per il mese di marzo. Il concedo parentale il voucher baby sitter. Nel terzo capitolo si immettono 340 miliardi di finanziamenti per la sospensione di mutui e ratei di prestiti e finanziamenti. Sospensione per il mese di marzo dei tributi previdenziali, fiscali e Iva.

Ci sarà ancora un secondo intervento per realizzare un decreto “Aprile”. Il ministro del Lavoro Cataldo ha poi precisato che saranno interrotti tutti i licenziamenti che erano stati avviati alla data del 23 febbraio scorso. - (PRIMAPRESS)