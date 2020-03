Il coronavirus durerà sino al 2021. Lo rivela un documento del Public Health England

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Se fosse confermata la previsione sul coronavirus contenuta all’interno di un documento top-secret redatto dal Public Health England ci sarebbe da far tremare i polsi. L’epidemia di coronavirus è destinata nelle previsioni a durare per un anno, fino alla primavera del 2021. Il Guardian rivela il contenuto del documento del servizio pubblico sanitario della Gran Bretagna. Gli esperti sanitari del Regno Unito che hanno firmato il rapporto affermano di aspettarsi un 80% della popolazione contagiata e un totale di 7,9 milioni persone costrette man mano al ricovero negli ospedali ma che, probabilmente, non saranno preparati a questo impatto. - (PRIMAPRESS)