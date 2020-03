Eurogruppo, Centeno: "Ai paesi membri assicurare un sostegno fiscale considerevole"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La riunione in teleconferenza dei leader dei paesi membri dell’Unione Europea che si terrà oggi per disegnare una strategia comune al contrasto della diffusione del coronavirus, arriva preceduto da Mario Centeno, il presidente dell’Eurogruppo che ieri sera ha voluto far sua la frase che fu di Mario Draghi per proteggere ad ogni costo l’euro dalla crisi del debito sovrano: “whatever it takes”. "Questi sono i primi passi di una temporanea, ma lunga battaglia", dice Centeno, sottolineando che "il contenimento forzato sta portando le nostre economie ai tempi di guerra". Le armi delle banche centrali appaiono sempre più spuntate come ha confermato anche questa mattina l'andamento dei mercati. La sola politica monetaria non basta più.

“Assicureremo - dice Centeno - che le regole fiscali europee e le norme sugli aiuti di Stato non ostacolino il supporto delle nostre economie: la flessibilità c'è e sarà pienamente utilizzata. Gli sforzi dei paesi devono andare insieme alle iniziative portate avanti dalla Ue. Insieme daremo una risposta forte". L'Ue deve "investire tutto quello che è necessario per far andare avanti l'economia", ripete la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. La Commissione europea fornirà alle economie dei Paesi membri un "sostegno fiscale molto considerevole". Il piano europeo prevede misure fiscali per circa l'1% del Pil per il 2020 e soprattutto liquidità pari almeno al 10% del Pil, costituita da regimi di garanzia pubblica e pagamenti fiscali differiti. "Queste cifre potrebbero essere molto più significative in futuro", sottolinea l'Ecofin. - (PRIMAPRESS)