Decreto misure sostegno imprese e famiglie: oggi alle 9 il Consiglio dei Ministri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Cdm per varare il nuovo decreto con ulteriori misure a sostegno di imprese e famiglie non si è tenuto ieri sera ed è fissato per questa mattina 16 marzo alle 9. Nel decreto in via di definizione da parte del Consiglio dei ministri con le misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus sono previste "molte risorse aggiuntive alla sanità e alla Protezione civile per finanziare questo impegno eroico a sostegno di questa azione di azione di contenimento, prevenzione e cura dei malati". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nel corso di un collegamento con 'Che tempo che fa' su Rai2. Scadenza fiscali domani tutte rinviate "Domani sono rimandate tutte fino a venerdì per tutti le scadenze fiscali e il decreto poi definirà le modalità e le tipologie delle proroghe successive". ha aggiunto Gualtieri, intervenendo a 'Che tempo che fa' parlando delle misure contenute nel decreto legge che il governo si prepara a varare per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Con le misure previste "arriveremo all'intera cifra decisa inizialmente, sopra i 20 miliardi, forse a tutti i 25 miliardi perché era necessario dare una risposta forte e immediata al sistema economico". - (PRIMAPRESS)