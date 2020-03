Covid19: l'Oms, «ora è pandemia»

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Oms rivede la classificazione del coronavirus da eidemia a pandemia. "Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere definito come una pandemia", ha detto il direttore dell' Organizzazione mondiale della Sanità Ghebreyesus. "Nei prossimi giorni aumenteranno i contagi e Paesi colpiti. Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus.Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che, allo stesso tempo, può essere controllata, spiega. "Siamo grati per le misure adottate da Italia, Iran e Corea per rallentare il virus e controllare le loro epidemie". - (PRIMAPRESS)