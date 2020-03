Conte: Domenico Arcuri (Invitalia) nominato Commissario al coordinamento sanitario

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà Domenico Arcuri il Commissario straordinario per le emergenze ospedaliere. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe conte nel corso della sua conferenza stampa a Palazzo Chigi, annunciando al contempo ulteriori misure restrittive per il contenimento dell’espansione del coronavirus. In particolare saranno chiuse tutte le attività commerciali di qualsiasi genere fatta eccezione quelle alimentari che “saranno regolarmente rifornite e per cui non sarà necessario affollarsi presso i supermercati”. Arcuri, già manager di Invitalia, entrerà in campo da subito per coordinare tutta la filiera di efficenza del sistema sanitario: dal rifornimento delle attrezzature al monitoraggio dei posti letto suddivisi per categorie. - (PRIMAPRESS)