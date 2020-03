CdM: oggi a Palazzo Chigi si decide per la sospensione di tasse e mutui

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri convocato per questa mattina a Palazzo Chigi dovrà decidere, con ogni probabilità, su una serie di interventi a sostegno dei cittadini partendo dalla sospensione di tasse e mutui. Ma sul tavolo potrebbe esserci anche una decisione in merito alle istanze arrivate dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ma anche da sindaci e componenti sindacali della regione, per una chiusura totale di ogni attività per evitare che nuovi casi di contagio possano rendere ancora più fragile il sistema sanitario messo sotto stress dal carico di ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus.

"Comprendiamo bene quale sia il peso di certe decisioni" in termini anche economici, spiega Fontana ma noi vediamo i numeri e cosa sta succedendo negli ospedali. Se il contagio continua a diffondersi a questa velocità, il sistema non potrà reggere ancora a lungo". - (PRIMAPRESS)