Arrivata oggi a Roma l'equipe medica cinese che collaborerà con i nostri ricercatori

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ stato l’Ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua ed alcuni rappresentanti della Farnesina ad accogliere questa mattina l'A350 della China Eastern con a bordo il team di specialisti cinesi e oltre 30 tonnellate di forniture mediche per aiutare l'Italia nella lotta al COVID19. Insieme all’’equipe medica asiatica hanno viaggiato le forniture di mascherine e tamponi che saranno subito distribuiti in dotazione alle unità sanitarie italiane.

I medici cinesi, già da quest’oggi, dopo qualche ora di riposo, entreranno in relazione con i laboratori degli istituti impegnati ad individuare e ricostruire i ceppi dei focolai per contribuire a mettere in pratica insieme ai nostri ricercatori i protocolli più efficaci per ridurre i tempi di terapia. - (PRIMAPRESS)