Zone colorate: i cambiamenti dal primo marzo. La Sardegna diventa bianca

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da lunedì 1° marzo passano in fascia arancione tre Regioni, Lombardia, Marche e Piemonte, mentre due, Basilicata e Molise, scivolano in fascia rossa. La Sardegna invece è la prima regione a passare in area bianca. Queste le disposizioni contenute nelle ordinanze firmate dal ministro della Salute Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia In corso il tavolo tra ministero, Iss e regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio. - (PRIMAPRESS)