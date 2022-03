Zelensky incita la popolazione a resistere e sollecita la no-fly zone al Senato americano

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Continuate a resistere". Il presidente ucraino Zelensky esorta il popolo a continuare a combattere."Andate all'offendi a", dice in un video su Facebook, lodando il coraggio della popolazione che "non lascerà il paese al nemico". Zelensky, che nella notte ha avuto un colloquio di oltre 30 minuti con il presidente statunitense Biden, ieri, in videocollegamento dal suo bunker con il Senato americano, ha rinnovato le sue richieste di aiuto all'Occidente: attivazione di una no-fly zone e stop all'import del petrolio russo. La richiesta di interdizione del volo sul territorio ucraino è stata sollecitata da giorni ma la NATO sa bene che questa sarebbe interpretata come una dichiarazione di guerra da parte della Russia. Del resto lo aveva detto esplicitamente Putin nei giorni scorsi durante la sua visita al Centro di Addestramento della compagnia aerea Aeroflot che a seguito delle sanzioni internazionali ha interrotto i suoi voli. In un banchetto, Putin ha spiegato il conflitto in Ucraina a un tavolo pieno di assistenti di volo donne. Immagini che hanno fatto il giro dei social condite da molta ironia se non fosse così tragica la situazione di conflitto.

La Russia, infatti, accusa già l'Ucraina di essere "una base NATO" e nel botta e risposta di accuse il Cremlino sostiene che l'operazione militare speciale della Russia è condotta nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite: "su un terreno assolutamente legittimo, seguendo la richiesta" delle repubbliche separatriste "Dpr e Lpr e in linea con l'articolo 51 Parte 7 della carte delle Nazio i Unite" ed "è stata anche autorizzata dal Consiglio Federale". Lo afferma il diplomatico russo Alexey Polishchuk in un'intervista alla Tass, nella quale sottolinea che l'Ucraina è stata gradualmente trasformata in una base Nato anti-Russia. - (PRIMAPRESS)