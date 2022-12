Zelensky al Congresso USA: “In questo momento l’unico desiderio dell’Ucraina è la vittoria”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - L'intervento del presidente ucraino Zelensky al Congresso degli Stati Uniti si muove sul filo del riconoscimento verso il governo americano e l'esigenza di di una maggiore capacità d'azione difensiva nei confronti della Russia. "L'Artiglieria non è abbastanza". Così il presidente ucraino ammette al Congresso americano, dove ha citato la Seconda guerra mondiale e Roosevelt per spiegare la resilienza del suo popolo e ringraziare gli americani: "La vittoria dell'Ucraina sarà anche la vittoria dell'America", ha detto tra gli applausi del Congresso In Ucraina "non abbiamo l'elettricità e molti non hanno l'acqua. Ma la luce della nostra fede illuminerà il Natale". Ciò che milioni di ucraini si augurano in questo momento è "solo la vittoria". - (PRIMAPRESS)